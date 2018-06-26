Памятник Екатерине II откроют в Моршанске

Сотрудники мясоперерабатывающего цеха требуют выплаты заработной платы 0 Работникам цеха по переработке мяса в Стрельцах Тамбовского района не платят зарплату, по их словам проблема существует с мая месяца.

В районе площади В. Ленина в Тамбове ввели дополнительные ограничения 0 На улицах Горького, Карла Маркса, Интернациональной в Тамбове городские власти установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку.

На перекресте по ул. Чичканова возможно запретят повтор налево 0 Сегодня городские власти должны решить проблему перекрёстка улиц Советская/Чичканова в городе Тамбове, где регулярно происходят ДТП.

Под Тамбовом загорелся локомотив с 500 пассажирами 0 В нескольких километрах от Тамбова загорелся локомотив пассажирского состава №123 Новосибирск – Белгород.

Детская больница получила аппарат ЭКМО за 12 млн. рублей 0 Благотворительный Фонд помощи детям World Vita , который развивается при поддержке ведущих российских СМИ, подарил Тамбовской областной детской клинической больнице аппарат для экстренного вспомогательного кровообращения (ЭКМО).

Мальчик, попавший под поезд, находится в реанимации 0 В Тамбове в районе улицы Стрелецкая 8-летний мальчик попал под колеса поезда и был серьезно травмирован, в настоящий момент он находится в реанимации

Александр Никитин провел встречу с председателем облизбиркома 0 27 июня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел встречу с председателем областной избирательной комиссии Андреем Офицеровым по вопросам подготовки к единому дню голосования, который состоится 9 сентября

«КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей 0 В Тамбовской области на трассе Р22 в месте проведения дорожных работ грузовик «КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей

Объявлен сбор средств на строительство монумента в честь тамбовчан – участников войны в Афганистане 0 Тамбовское региональное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» объявило о сборе денежных средств на возведение мемориала в честь тамбовчан – участников войны в Афганистане

Прогнозируются грозы с порывами ветра до 18 м/с 0 На территории Тамбовской области 27 июня прогнозируются местами грозы с порывами ветра до 18 м/с.

В Тамбове выступит рэпер PLC 0 Сегодня на Набережной в Тамбове пройдут праздничные мероприятия посвященные дню молодежи.

На закупку штор для школы потратят 5 млн. рублей 0 Для школы — научно-технологического центра им. И.В. Мичурина на 1275 мест, которая в настоящее время возводится в городе Мичуринске, закупят шторы, общая сумма контракта превышает 5 млн. рублей.

Александр Дроков подал в отставку 0 Заместитель главы администрации города Тамбова, который заведовал финансами Александр Дроков, подал в отставку.

В рамках исторического проекта разыскивают участников митинга 22 июня 1941 года 0 В рамках историко-патриотическая акция «Судьба человека» начался сбор информации о событиях, происходивших в городе Тамбове впервые дни начала войны и судьбах горожан в военные годы.

С 1 июля снова повысятся тарифы на услуги ЖКХ 0 В преддверии повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года на совещании у главы администрации области Александра Никитина обсудили вопросы тарифной политики.

Памятник Екатерине II откроют в Моршанске 0 В день города в Моршанске установят памятник основательнице города императрице Екатерине II.

В Сосновском районе пожилую женщину убили ломом 0 В Сосновском районе в одном из сел убили пожилую женщину.

Вымирание Ржаксинского района и перемены административного устройства 0 Ржаксинский район – одна из многих депрессивных территорий Тамбовской области, которая мало отличается от других. Проблемы одинаковые повсеместно – непрофессионализм местной власти, нехватка налогооблагаемой базы, удаленность от крупных городов, старение населения, нехватка трудовых ресурсов и

В Тамбове автомобиль вылетел на пешеходный тротуар 0 В Тамбове на злополучном на перекрестке ул. Советская и Чичканова произошло очередное ДТП.