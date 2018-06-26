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Памятник Екатерине II откроют в Моршанске
В день города в Моршанске установят памятник основательнице города императрице Екатерине II. Бюст будет изготовлен Российским Военно-историческим обществом по инициативе местных властей и при поддержке главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина. Монумент поставят в городском саду.
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