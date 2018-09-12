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Фермеры получили миллионы рублей на развитие
Сегодня, 07:28
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9 фермеров, которые ведут деятельность на территории Тамбовской области, получили грантовую поддержку, торжественное мероприятие прошло в управлении сельского хозяйства области. В приоритете - развитие садоводства, молочного и мясного животноводства. Фермерам вручили сертификаты разного достоинства - от 1,5 до 3-х миллионов рублей.
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