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Тамбовчанка при продаже квартиры стала жертвой мошенника
Пожилая тамбовчанка выставила на продажу свою квартиру, через некоторое время на объявление откликнулся мошенник. Он пообещал перевести предоплату, но для этого попросил назвать все данные банковской карточки. В итоге преступник завладел всеми денежными средствами, которые находились на карте. По информации правоохранительных органов сим карта зарегистрирована на территории Челябинской области.
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