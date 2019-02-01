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Рецидивист убил приятеля, задушив ногой
1 февраля 2019
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Начинается суд в отношении мужчины из села Заворонежское Староюрьевского района, его обвиняют в убийстве своего приятеля. Как установлено следствием осенью прошлого года к обвиняемому в гости домой пришел знакомый, и они вместе стали распивать спиртные напитки.
Во время пьянки хозяину дома показались некоторые высказывания гостя оскорбительными. Сначала избил своего друга, затем повалил на пол, придавил ногой шею и удерживал до тех пор, пока приятель не перестал подавать признаки жизни.
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