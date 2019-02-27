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В Мичуринском районе произошло массовое ДТП со смертельным исходом
Сегодня, 12:24
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Накануне в Мичуринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. По информации регионального управления Госавтоинспекции водитель автомобиля «Шевроле Нива» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. От удара «Шевроле Нива» столкнулась с еще двумя транспортными средствами.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Нивы» погиб на месте.
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