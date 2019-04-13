|
Жители города Тамбова: «Невозможно прожить на наши зарплаты, работы нет»
Сегодня, 18:12
Комментариев: 0
Версия для печати
Продолжается сбор подписей под петицией за роспуск Тамбовской городской Думы шестого созыва, в настоящее время собрано около 400 подписей. Жители города следующим образом комментируют свою позицию:
«Мы требуем роспуска Тамбовской городской Думы шестого созыва и проведение досрочных выборов. Жить не возможно! Невозможно прожить на наши зарплаты, работы нет!», - пишет Наталья Богданова.
«Дума - кучка бизнесменов (торгашей), которые принимают решения, выгодные им самим, не считаясь с мнением жителей. Уродуется облик голода, строятся высотки на пятачке земли с парковкой на 10 мест, деревьев в городе не осталось - вырубили все. Оставили уродливые пеньки, обрастающие к середине лета и не дающие тени. Скверов скоро не останется - все церквями застроят», - считает Роман Щербинин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.