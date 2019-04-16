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Притамбовье заполыхало огнем
Сегодня, 07:43
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Вчера город Тамбов фактически оказался в огненной ловушке. В разных частях пригорода полыхали пожары: горели дачи, поля, камыши и так далее. Крупный пожар разгорелся за областной больницей на дачах. По словам очевидцев, загорелись два дома.
Далее загорелся камыш в районе ТЭЦ. Кроме того пожар был зафиксирован в поле у села Большая Талинка. Распространению огня способствовал сильный ветер.
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