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» » Притамбовье заполыхало огнем

Притамбовье заполыхало огнем

Сегодня, 07:43
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Притамбовье заполыхало огнем Вчера город Тамбов фактически оказался в огненной ловушке. В разных частях пригорода полыхали пожары: горели дачи, поля, камыши и так далее. Крупный пожар разгорелся за областной больницей на дачах. По словам очевидцев, загорелись два дома.

Далее загорелся камыш в районе ТЭЦ. Кроме того пожар был зафиксирован в поле у села Большая Талинка. Распространению огня способствовал сильный ветер.
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