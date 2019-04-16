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Депутаты удовлетворены ремонтом городских дорог
Сегодня, 07:58
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Комитет городского хозяйства Тамбовской городской Думы признал работу администрации города по содержанию и ремонту дорог удовлетворительной. В тоже время 50% городских дорог требуют выполнения планового ремонта, износ дорожной техники составляет 80%.
Депутаты отметили положительную динамику в масштабах проведенных работ, что в прошлом году отремонтировали 234 тысячи кв. м дорог и тротуаров, в то время как в 2017-м – всего 88 тысяч. На капитальный ремонт дорог было израсходовано 321 млн. рублей.
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