Водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода 0 В Тамбове 17 апреля водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода. ДТП произошло на западной окраине Тамбова на улице Ново-лагерная.

Юрия Дубовика за преступление планируют наказать на 80 тыс. руб. 0 В Октябрьском районном суде Тамбова рассматривается уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Дубовика, который также руководил некоторое время МУП «ТИС».

Депутаты удовлетворены ремонтом городских дорог 0 Комитет городского хозяйства Тамбовской городской Думы признал работу администрации города по содержанию и ремонту дорог удовлетворительной.

Притамбовье заполыхало огнем 0 Вчера город Тамбов фактически оказался в огненной ловушке.

Марина Подгорнова: «Вы обманываете здесь, открыто наших депутатов, обманывать нельзя» 0 Вчера состоялось заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы, где было рассмотрено представление прокуратуры Тамбовской области об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.

Пирожкам нет места в администрации Рассказово 0 Властям города Рассказово придется удалить информацию о производителе кондитерских изделий ООО «Пирожковый цех». Тамбовское УФАС России выдало администрации города Рассказово предупреждение о прекращении признаков нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

В России предложили отменить голосование на выборах 0 Политолог Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. Российский политолог предложил отменить голосование на выборах и ввести жеребьевку.

В Тамбове чуть не погиб велосипедист 0 В Тамбовской области 16 апреля не было ДТП со смертельным исходом, но в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист.

Тамбовская область потеряла 15,7 тыс. рабочих мест 0 Тамбовская область упрочила свои позиции в рейтинге депрессивных регионов, где заметно уменьшилось количество рабочих мест. За последние три года (2016-2018 гг.) количество рабочих мест в Тамбовской области снизилось на 15,7 тыс.

С днем рождения город Тамбов! 0 17 апреля 1636 года государевым стольником и Шацким воеводой Романом Боборыкиным был основан Тамбов в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца. В 70-80-е годы ХХ века в советское время был пик процветания города

«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции» 0 Продолжается сбор подписей за проведение досрочных выборов в Тамбовскую городскую Думу шестого созыва, подписать петицию можно перейдя по ссылке. Горожане не стесняются в комментариях характеризовать работу представительного органа власти:

Поезд «Тамбов-Москва» заметно увеличил время в пути 0 Пассажиры поезда № 045Й «Тамбов-Москва», который прибывает на Казанский вокзал, пожаловались на увеличение времени в пути. Ранее, чтобы добраться до Москвы поезду требовалось не более 7 часов, а теперь время увеличилось до 7 часов 39 минут.

«Тамбовский бекон» причастен к массовой гибели рыбы 0 Прокуратура Сампурского района Тамбовской области направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Тамбовский бекон» ущерба в размере 6 млн. руб. за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов.

Наркополицейский сбывал героин в Тамбове 0 Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел города Москвы.

На фоне мусорного кризиса акции губернатора пошли вниз 0 Агентство «ПолитБрокер» опубликовало очередное исследование на «Бирже губернаторов», так акции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пошли вниз.

В Мичуринске в ДТП погиб велосипедист 0 В Мичуринске 15 апреля в столкновении с Lada Priora погиб велосипедист 1946 года рождения.

Следственный комитет закрыл дело о клевете в адрес Александра Никитина 0 Управление следственного комитета России по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова в связи с отсутствием состава преступления.

В тамбовской колонии на потолке и стенах имеются следы плесени 0 Органы прокуратуры провели проверку исправительной колонии № 1 в городе Тамбове в ходе, которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

28,6 млн. рублей будет направлено на строительство спортплощадок 0 28,6 млн. рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство 10 спортивных площадок на территории Тамбовской области, которые оборудуют для самостоятельней подготовки граждан к сдаче норм ГТО.

Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие» 0 На еженедельном планерном совещании в администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от специализированных служб принять неотложные меры по решению проблемы своевременного вывоза коммунальных отходов из муниципальных образований области.