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Объект культурного наследия стал притоном для маргиналов
Сегодня, 15:21
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В городе Тамбове складывается сложная ситуация с объектами культурного наследия, многие из которых находятся на гране физического разрушения. В частности разваливается историческое здание – «жилой дом XIX века» по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76.
Жители жалуются, что боятся проходить мимо ветхого здания и тем более того, что на территорию легко могут, проникнут дети и не только. Объект культурного наследия облюбовали маргиналы и лица без определенного места жительства.
«Всё разбирается, повсюду горы мусора и гнилых досок. Весь дом изуродован. Иногда в доме можно заметить живущих там бомжей и звук бьющихся бутылок во дворе. Стена сильно наклонена, рушится фундамент, сегодня-завтра он упадет на кого-нибудь», – рассказала LifeTambov.ru жительница улицы Куйбышева Любовь Михайловна.
Собственником здания является муниципальное образование, местные власти планируют выполнить работы по предотвращению доступа посторонних в дом через окна и двери.
Фото - LifeTambov
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