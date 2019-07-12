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Индусов могут заинтересовать мичуринские биотехнологии и опыт в сельском хозяйстве
12 июля 2019
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Представители Тамбовской области приняли участие в «Неделе торговых представителей», организованной Минпромторгом. В 2018 году объем экспорта нашего региона увеличился больше чем на 40%, прежде всего за счет зерна и товаров химического производства.
По мнению торгового представителя РФ в Республике Индия рынок страны могут заинтересовать мичуринские биотехнологии и опыт в высокотехничном сельском хозяйстве, здесь есть, что продемонстрировать нашему региону.
«Тамбовская область заинтересована в развитии своих экспортных возможностей», - заявил глава администрации области Александр Никитин.
Фото: Алексей Бучнев
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