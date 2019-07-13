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Комиссией сделан предварительный вывод о гибели рыбы в Цне
13 июля 2019
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Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области по факту массовой гибели рыбы в районе села Донское Тамбовского района были проведены рейдовые мероприятия с привлечение специалистов из других структур. По подсчетам специалистов Рыбнадзора, погибло не менее 20 тысяч рыб разных видов.
На запрос сетевого издания «ПРАВО68» о причинах гибели рыбы пришел следующий ответ, что комиссией сделан предварительный вывод о гибели рыбы вследствие снижения растворенного кислорода в воде ниже нормы (норма 6,0 мгО2/дмЗ) и повышением температуры воды.
При обследовании участка реки от СНТ «Садовод» до Аэропорта, проведенном 21.06.2019 г., была выявлена массовая гибель рыбы и установлено, что растворенный кислород в воде в районе СНТ «Садовод» составил - 4,00 мгО2/дм3 при температуре воздуха - 27,2 С.
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