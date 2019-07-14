Подготовка ко Дню Победы обернулась уголовным делом Комментариев: 0



Работая главным бухгалтером Караваинского сельского совета, она незаконно взяла из кассы сельсовета 13 920 рублей, которые потратила на подготовку к празднованию Дня победы. В целях сокрытия незаконного расходования денег, используя свое служебное положение, составила фиктивный договор гражданско-правового характера на сумму 16 000 рублей и акт сдачи – приемки выполненных работ, которые собственноручно подписала от имени лица, который якобы выполнил работы, внеся тем самым в указанный документ заведомо ложные сведения.



Затем главбух, введя в заблуждение главу Караваинского сельсовета, которая не знала относительно факта выполнения работ, указанных в представленных ею документах, подписала у нее указанные документы, тем самым фиктивно обосновав расходование денежных средств из бюджета сельсовета.



Суд квалифицировал действия бывшего работника сельсовета как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ – служебный подлог. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что у женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. При этом от наказания она была освобождена в следствие истечения срока давности. Инжавинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру Караваинского сельского совета Инжавинского района, которая совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах.Работая главным бухгалтером Караваинского сельского совета, она незаконно взяла из кассы сельсовета 13 920 рублей, которые потратила на подготовку к празднованию Дня победы. В целях сокрытия незаконного расходования денег, используя свое служебное положение, составила фиктивный договор гражданско-правового характера на сумму 16 000 рублей и акт сдачи – приемки выполненных работ, которые собственноручно подписала от имени лица, который якобы выполнил работы, внеся тем самым в указанный документ заведомо ложные сведения.Затем главбух, введя в заблуждение главу Караваинского сельсовета, которая не знала относительно факта выполнения работ, указанных в представленных ею документах, подписала у нее указанные документы, тем самым фиктивно обосновав расходование денежных средств из бюджета сельсовета.Суд квалифицировал действия бывшего работника сельсовета как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ – служебный подлог. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что у женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. При этом от наказания она была освобождена в следствие истечения срока давности.



