«Мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал» Комментариев: 0



«В Тамбове мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал». Фото сделано в районе Полынковского кладбища и недалеко от Бастионного 3-го проезда. Местные жители используют памятник культуры как свалку для бытового и строительного мусора. Расхищается грунт из основания вала, выжигается трава. Наплевательское отношение к памятнику культуры связано с тотальной неграмотностью населения. Никто населению не объясняет важность сохранения «Татарского вала». Не войска НАТО, а САМИ уничтожаем свою историю! Нужно добиваться привлечения мерзавцев к ответственности! Чем занимается областное управление по государственной охране объектов культурного наследия?», - пишет в социальной сети «Вконтакте» Владислав Федоров.



Строительство вала началось в апреле 1647 года и продолжалось до 1655 года, но основные работы были завершены к осени 1647 года. Вал насыпался вручную крестьянами и служилыми людьми из ближайших уездов. Из 72 километров Тамбовского вала уцелело всего 12 — 15 километров. Неравнодушные граждане продолжают бить тревогу насчет сохранения объекта культурного наследия федерального значения - Тамбовская сторожевая черта (Тамбовский вал Белгородской оборонительной линии), народное название – «Татарский вал».«В Тамбове мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал». Фото сделано в районе Полынковского кладбища и недалеко от Бастионного 3-го проезда. Местные жители используют памятник культуры как свалку для бытового и строительного мусора. Расхищается грунт из основания вала, выжигается трава. Наплевательское отношение к памятнику культуры связано с тотальной неграмотностью населения. Никто населению не объясняет важность сохранения «Татарского вала». Не войска НАТО, а САМИ уничтожаем свою историю! Нужно добиваться привлечения мерзавцев к ответственности! Чем занимается областное управление по государственной охране объектов культурного наследия?», - пишет в социальной сети «Вконтакте» Владислав Федоров.Строительство вала началось в апреле 1647 года и продолжалось до 1655 года, но основные работы были завершены к осени 1647 года. Вал насыпался вручную крестьянами и служилыми людьми из ближайших уездов. Из 72 километров Тамбовского вала уцелело всего 12 — 15 километров.



