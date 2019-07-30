|
|
В Тамбове «Шевроле Нива» перевернулась на пешеходном переходе
В районе стадиона «Спартак» по ул. Советская в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиль «Шевроле Нива» перевернулся прямо на пешеходном переходе.
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.
Фото: Денис Деменец, www.facebook.com
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
На заседании гордумы депутаты заслушали отчет начальника УМВД России по городу Тамбову Владислава Краснослободцева о деятельности подразделения за первое полугодие 2019 года.
В районе стадиона «Спартак» по ул. Советская в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиль «Шевроле Нива» перевернулся прямо на пешеходном переходе.
Тамбовская городская Дума согласовала МБУ «Пассажирские перевозки» крупную сделку по финансовой аренде движимого имущества – автобусов, работающих на газомоторном топливе, в количестве 15 единиц за 322,7 млн рублей.
Журналисты федерального издания news.ru провели расследование и выяснили, что черный риелтор, который переписывал на себя чужие квартиры в центре Москвы, работал помощником депутатов Госдумы, в том числе от Тамбовской области.
В 2018 г. по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 было возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика ООО «Рони». Появляются новые подробности, связанные с уголовным делом по факту мошеннических действий в отношении обманутых дольщиков, речь
Тамбовский военный гарнизонный арестовал по подозрению в подготовке теракта сержанта Егора Метлина, который проходил службу по контракту в войсковой части 77977, - сообщает «Медиазона».
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с руководством ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым и председателем Совета директоров компании Григорием Теряном.
Вчера в Тамбове митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий при участи руководства УМВД Российской Федерации по Тамбовской области осветил закладной крест в основание часовни около стадиона «Динамо».
Жители южной части города Тамбова, в том числе проживающие в районе МЖК, на улицах: Октябрьская, Астраханская, Андреевская и ряд других с 23:00 2 августа до 6 часов утра 3 августа останутся без холодного водоснабжения.
В Тамбовской области госпитализирована многодетная семья из восьми человека, которая отравилась грибами.
В Тамбове ночью на переулке Академика Боткина произошел пожар, на месте происшествия обнаружено тело неизвестного, - сообщает портал lifetambov. ru.
В Тамбовской области в ближайшее время будет настоящая осенняя погода - днем до 15-20 градусов тепла, а ночью не более 8 градусов.
Вынесено решение по иску прокуратуры по защите чести и достоинства ребенка, которого взрослая женщина оскорбила следующим образом.
В администрации города Тамбова прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первым вопросом были рассмотрены целевые показатели по среднемесячной зарплате в областном центре, в 2019 году она должна составить – 33,5 тыс. рублей.
В Октябрьский районный суд города Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева, которого обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса - ст.160 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.160 ч.4; ст.201 ч.1; ст.171 ч.2 п.б УК РФ, -
«Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше – долгожданные ключи от квартир в доме
ОАО «РЖД» на следующей неделе приступит к ремонтным работам железнодорожного моста, который проходит над улицей Коммунальная.
В городском парке культуры и отдыха в Тамбове проходит ежегодная ярмарка меда, которая объединила пчеловодов со всех уголков нашей области.
В городе Тамбове по требованию федеральной антимонопольной службы с 1 августа в третий раз будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2 рубля и 60 копеек, соответственно, и составят 23,06 рублей за кубометр холодной воды и 17,04 рубля за кубометр нечистот.
С 10 августа проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.
Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.