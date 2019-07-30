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» » В Тамбове «Шевроле Нива» перевернулась на пешеходном переходе

В Тамбове «Шевроле Нива» перевернулась на пешеходном переходе

Сегодня, 08:51
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В Тамбове «Шевроле Нива» перевернулась на пешеходном переходеВ районе стадиона «Спартак» по ул. Советская в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиль «Шевроле Нива» перевернулся прямо на пешеходном переходе.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Фото: Денис Деменец, www.facebook.com
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