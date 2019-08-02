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Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 намерены обращаться в федеральные структуры

Сегодня, 07:47
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Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 намерены обращаться в федеральные структуры 2 августа депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46, чтобы обменяться последней информацией и наметить дальнейший план действий.

В самом начале депутат рассказал о недавно проведенной проверке – налоговая служба обнаружила у «Элитстрой» недостоверные сведения и данный момент был внесен в ЕГРЮЛ. По словам Артема Романовича, фирмы, которые не решают такие вопросы, по практике других городов, могут ликвидировать по решению налогового органа.

На встрече дольщики заявили о готовности обратиться в федеральные структуры, в том числе Генеральную прокуратуру РФ, Государственную Думу РФ (рабочую группу по защите прав участников долевого строительства) и другие инстанции. По словам участников встречи предлагаемые властями варианты решения вопроса, в том числе раздел земельного участка или создание ЖСК лишь затянет процесс достройки дома. Оптимальным вариантом они считают получение софинансирования из федерального бюджета через АО «ДОМ.РФ».

«Мы оплатили всю сумму стоимости квартиры наличными, полностью. Дольщики нашего дома неоднократно обращались к губернатору, в Управление стройнадзора по тамбовской области, в прокуратуру Тамбовской области и никто не может нам помочь, дом не строят», - отмечают обманутые дольщики.
Фото – Антона Веселовского
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