Спустя пять часов после схода вагонов с рельсов возобновлено движение по ул. Астраханская 0 Вчера в Тамбове на железнодорожном переезде на улице Астраханская на территории промышленной зоны сошли с рельс цистерны с топливом.

Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей 0 Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела очередное заседание. Общественники обсудили новое судебное разбирательство в отношении сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и Информационного агентства «Тамбов-Информ» по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко,

«Тамбоваппарат» скрыл налогов на 42 млн рублей 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сокрытия налогов в размере 42 млн рублей, по данным «Абирега», речь идет о АО «Завод «Тамбоваппарат».

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек 0 Прокуратура Советского района внесла представление в администрацию города Тамбова с требованием оборудовать пешеходный переход на пересечении улицы Гагарина и переулка Ново-Рубежный светофором.

Два года лишения свободы условно за распространение порнографических материалов в Интернете 0 Суд вынес приговор 30-летнему жителю города Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов в сети «Интернет»).

В Тамбове прошла акция протеста против подорожания проезда 0 Сегодня в Тамбове в гайд-парке прошла акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ по вопросам роста стоимости проезда в общественном транспорте до 30% при наличном расчете, тарифов на услуги ЖКХ и другим темам.

Администрация города не должна допустить срыва отопительного сезона 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о работе городского жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 годов, которая была неразрывно связана с подготовкой к новому отопительному сезону.

Администрация сельского района почти за 2 млн рублей планирует купить иномарку 0 Администрация Бондарского района Тамбовской области за средства местного бюджета планирует купить для нужд администрации автомобиль Toyota Camry за 1,7 млн рублей.

В Тамбове за гаражами обнаружен труп девушки 0 В Тамбове за гаражами в районе улицы Зои Космодемьянской обнаружен труп молодой девушки.

Цены на сельхозпродукцию пошли вниз 0 В январе-июне 2019 года индекс цен на сельхозпродукцию пошли вниз, в частности на свинину, сахар, масло подсолнечное, мясные полуфабрикаты, мясо домашней птицы и субпродукты сельскохозяйственной птицы.

Городские власти отказались от идеи переименовывать улицу Степана Разина 0 Администрация города Тамбова приняла решение признать утратившим силу постановление от 20.02.2019 №843 «О создании рабочей группы по решению вопросов при переименовании ул. Степана Разина, в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоении ей имени Святителя Питирима,

Александр Григорян: «В Саранске нам играется очень комфортно» 0 Вчера в Саранске состоялся домашний мачт ФК «Тамбов» с тульским «Арсеналом» игра закончилась не в пользу нашей команды – (0:1).

До конца года в «Пехотке» построят здание нового детсада 0 В микрорайоне «Пехотка» в городе Тамбове до конца года планируют построить здание нового детского сада. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 350 мест.

Реставрация дома губернатора обойдется в 20 млн рублей 0 Продолжается сбор заявок на выбор подрядной организации, которая займется работами по реставрации объекта культурного наследия по ул. Рахманинова, 3А в городе Тамбове.

Жители Тамбова призывают выходить на акцию протеста против роста стоимости проезда 0 6 августа в 18.00 в Рассказовском сквере состоится пикет жителей города Тамбова и коммунистов против значительного повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте.

Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 намерены обращаться в федеральные структуры 0 2 августа депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46, чтобы обменяться последней информацией и наметить дальнейший план действий.

Горожане требуют остановить рост платы за проезд 0 День ото дня растут протестные настроения среди жителей города Тамбова, которые требуют не допустить резкого роста платы за проезд. На 6 августа на 18.00 в Рассказовском сквере запланирована акция протеста против данного решения, принятого на уровне администрации области.