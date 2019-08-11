Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак» Комментариев: 0



«Не могу назвать ближайшую дату возвращения на стадион «Спартак». Вообще склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены — пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены», - отметил Павел Швецов.



В конце мая 2019 года в администрации Тамбовской области заявляли следующее: «Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября». Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов прокомментировал ТАСС, что точные сроки завершения работ по реконструкции стадиона неизвестны, следовательно, ФК «Тамбов» будет и дальше играть домашние матчи в Саранске.«Не могу назвать ближайшую дату возвращения на стадион «Спартак». Вообще склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены — пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены», - отметил Павел Швецов.В конце мая 2019 года в администрации Тамбовской области заявляли следующее: «Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября».



