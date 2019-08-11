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» » Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак»

Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак»

Сегодня, 10:32
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Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак» Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов прокомментировал ТАСС, что точные сроки завершения работ по реконструкции стадиона неизвестны, следовательно, ФК «Тамбов» будет и дальше играть домашние матчи в Саранске.

«Не могу назвать ближайшую дату возвращения на стадион «Спартак». Вообще склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены — пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены», - отметил Павел Швецов.

В конце мая 2019 года в администрации Тамбовской области заявляли следующее: «Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября».
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