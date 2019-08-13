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«Чернозем» - 2020 пройдет 14-16 августа
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» определились с датами проведения мероприятия в 2020 году. Рок-фестиваль пройдет с 14 по 16 августа включительно, а вот место проведения скорее всего изменится, поскольку всех желающих старая площадка уже не может вместить.
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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» определились с датами проведения мероприятия в 2020 году.
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