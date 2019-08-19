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В Мичуринске планируется открыть памятник Серафиму Саровскому
Сегодня, 08:18
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4 ноября в Мичуринске планируют открыть сразу два памятника - Серафиму Саровскому и Владимиру Зельдину, - сообщает ТАСС. Мероприятие будет проходить под кураторством Российского военно-исторического общества.
К слову на отчетно-выборной конференции тамбовского регионального отделения на второй срок руководителем был избран заместитель председателя областной Думы Владимир Карев. За два под его руководством возведено 27 мемориальных комплексов, на которых поименно увековечены наши земляки, не вернувшиеся с полей сражений Великой Отечественной войны.
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