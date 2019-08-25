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Руководитель ООО «Квадр» фигурант уголовного дела связанного со строительством школы в Мичуринске
Сегодня, 08:09
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Руководитель строительной фирмы ООО «Квадр» стал фигурантом уголовного дела связанного со строительством инновационной школы в Мичуринске на 1275 мест. Строительство началось в 2017 году, генеральным подрядчиком выступает «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области, субподрядчиком стала Самарская организация – ООО «Квадр». Сроки ввода в эксплуатацию новой школы неоднократно переносили, еще в 2018 году глава администрации области Александр Никитин ставил задачу перед строителями закончить работы к 30 декабря 2018 года.
Как сообщил изданию «Волга Ньюс» источник знакомый с ситуацией, руководителю «Квадра» в Тамбове вменяют злоупотреблении должностными полномочиями, окончательное обвинение пока не предъявлено. Строительство учреждения обойдется налогоплательщикам более чем в 1 миллиард, из них 885 миллионов рублей – средства федерального бюджета.
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