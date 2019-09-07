|
Некоторые подростки продолжают жить по «летнему» времени
Сегодня, 08:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних администрации Тамбова провели рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи. В частности они прошлись по торгово-развлекательным центрам, пляжным зонам, гаражным кооперативам и другим местам.
Как отмечают члены комиссии, некоторые подростки продолжают жить по «летнему» времени, хотя с сентября комендантский час начинает действовать с 22.00 ч. «Мы ведем с ними разъяснительно-профилактическую работу, предостерегаем от возможных опасностей и напоминаем родителям: контролируйте, где находятся ваши дети», - убежден специалист комиссии Елена Адамова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.