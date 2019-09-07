Мусоровозы последнего поколения способны поглощать диваны 0 В рамках всероссийского пробега коммунальной техники «Чистая страна» в Тамбове была продемонстрирована современная коммунальная техника, в том числе мусоровозы последнего поколения способные поглощать диваны.

В микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детсада 0 В рамках национального проекта «Демография» в микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детского сада «Маленький принц».

В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменения 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил на должность врио начальника управления экономической политики администрации области Ирину Пустовит, которая работает в государственном управлении более девяти лет.

Некоторые подростки продолжают жить по «летнему» времени 0 Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних администрации Тамбова провели рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи.

«Планомерно и целенаправленно отворачивают от себя людей» 0 Ситуация со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове вызвала серьезный общественный резонанс.

Земельный участок под строительство часовни в Тамбове муниципалитетом не предоставлялся 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове. По мнению местных жителей работы, ведутся без получения соответствующих разрешительных документов.

Артем Александров: «Недопустимо, принимать решения без детального рассмотрения вопроса» 0 На последнем внеочередном заседании городской Думы депутаты согласовали обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.

«Спорт – песня жизни» 0 В субботу в посёлке совхоза «Селезневский» в Тамбовском районе прошел масштабный фестиваль «Спорт – песня жизни».

В Тамбовской области на выборах тотально победили кандидаты от «Единой России» 0 8 сентября в единый день голосования в Тамбовской области в отдельных муниципальных образованиях прошли выборы.

«Сказать ему нам нечего» - обманутые дольщики про отмененную вице-губернатором встречу 0 Вчера должна была состояться встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова по вопросу достройки проблемного объекта.

Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс» 0 Начался новый учебный год, а вместе с ним на прямую линию главы администрации Тамбовской области Александра Никитина стали поступать новые жалобы от родителей учащихся нашего региона, которые просят решить комплекс проблем.

На западе Тамбова в сквере появились нержавеющие рыбки 0 В сквере «Речной» по ул. Гастелло в городе Тамбове приступили к монтажу фонтана «Рыбки».

В селе Бондари в результате ДТП автомобиль смялся пополам 0 В селе Бондари Бондарского района Тамбовской области произошло серьезное ДТП — водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач.

Кондуктор: «За всю нищету государство должно платить» 0 В Тамбове произошел очередной скандал в общественном транспорте, жительница города разместила на сайте пассажирских перевозок жалобу, что ее вместе с дочерью оскорбили в общественном транспорте.

Прокуратура не усмотрела нарушений в резком повышении платы за проезд 0 На обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу резкого повышения платы за проезд в общественном транспорте из прокуратуры Тамбовской области пришел ответ. Надзорный орган не усмотрел каких-либо нарушений в решении администрации области повысить стоимость проезда в

В тамбовской школе портреты путешественников заменили на портреты священнослужителей 0 Прокуратура проводит проверку по жалобе общественника Андрея Полякова, который написал заявление по факту фотографии, на которой изображен класс одной из тамбовских школ, где вместо портретов путешественников сейчас висят изображения патриарха Кирилла, местного митрополита Феодосия и икона, -

Готовность к отопительному сезону № 1 0 Прошло заседание тепловой комиссии по вопросу подготовки города Тамбова к отопительному сезону 2019/2020 года.

Жители области пожаловались на несправедливость в оплате проезда 0 На сайте «Александр Никитин – прямая линия» жительница Тамбовской области пожаловалась на несправедливость, с ее точки зрения, в рамках оплаты проезда в общественном транспорте.

Утверждена дата внеочередного заседания гордумы по назначению главы Тамбова 0 Сегодня на заседании президиума Тамбовской городской Думы была утверждена дата внеочередного заседания представительного органа. Депутаты примут решение об избрании главы города Тамбова 16 сентября 2019 года.

В «Доме единоборств» откроют филиал шестой поликлиники 0 В городе Тамбове по ул. Мичуринская, 150, где располагается «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» («Дом единоборств») откроет свой филиал поликлиника № 6.