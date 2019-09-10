Региональные власти планируют запустить проект по разработке месторождения титана 0 Администрация Тамбовской области выкупила у госкорпорации «ВСМПО-Ависма» права на геологоразведку месторождения титанового сырья «Центральное» в Рассказовском районе, - сообщает «Ъ-Черноземье».

Владимир Гаврилов: «Идет откровенная дискредитация органов государственной власти» 0 Президент России Владимир Путин предложил Государственному совету Крыма рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым. Депутаты выберут одного из трех политиков - это Сергей Аксенов от «Единой России», Сергей Богатыренко - лидер регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы РФ от

В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов 0 С 12 сентября по 1 октября включительно на территории Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов, в связи с установлением пятого класса пожарной опасности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов азартных игр 0 Следственными органами завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области.

На автодороге «Тамбов-Шацк» найдены тела погибших молодых людей 0 Появляются подробности гибели двух молодых людей, тела которых обнаружили в лесополосе в районе 38 километра автодороги «Тамбов-Шацк».

В Тамбове произошел очередной порыв водовода 0 Вчера вечером в районе дома №63 б по улице Рылеева в городе Тамбове произошел порыв водовода диаметром 600 мм.

Мусоровозы последнего поколения способны поглощать диваны 0 В рамках всероссийского пробега коммунальной техники «Чистая страна» в Тамбове была продемонстрирована современная коммунальная техника, в том числе мусоровозы последнего поколения способные поглощать диваны.

В микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детсада 0 В рамках национального проекта «Демография» в микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детского сада «Маленький принц».

В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменения 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил на должность врио начальника управления экономической политики администрации области Ирину Пустовит, которая работает в государственном управлении более девяти лет.

Некоторые подростки продолжают жить по «летнему» времени 0 Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних администрации Тамбова провели рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи.

«Планомерно и целенаправленно отворачивают от себя людей» 0 Ситуация со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове вызвала серьезный общественный резонанс.

Земельный участок под строительство часовни в Тамбове муниципалитетом не предоставлялся 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове. По мнению местных жителей работы, ведутся без получения соответствующих разрешительных документов.

Артем Александров: «Недопустимо, принимать решения без детального рассмотрения вопроса» 0 На последнем внеочередном заседании городской Думы депутаты согласовали обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.

«Спорт – песня жизни» 0 В субботу в посёлке совхоза «Селезневский» в Тамбовском районе прошел масштабный фестиваль «Спорт – песня жизни».

В Тамбовской области на выборах тотально победили кандидаты от «Единой России» 0 8 сентября в единый день голосования в Тамбовской области в отдельных муниципальных образованиях прошли выборы.

«Сказать ему нам нечего» - обманутые дольщики про отмененную вице-губернатором встречу 0 Вчера должна была состояться встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова по вопросу достройки проблемного объекта.

Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс» 0 Начался новый учебный год, а вместе с ним на прямую линию главы администрации Тамбовской области Александра Никитина стали поступать новые жалобы от родителей учащихся нашего региона, которые просят решить комплекс проблем.

На западе Тамбова в сквере появились нержавеющие рыбки 0 В сквере «Речной» по ул. Гастелло в городе Тамбове приступили к монтажу фонтана «Рыбки».

В селе Бондари в результате ДТП автомобиль смялся пополам 0 В селе Бондари Бондарского района Тамбовской области произошло серьезное ДТП — водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач.

Кондуктор: «За всю нищету государство должно платить» 0 В Тамбове произошел очередной скандал в общественном транспорте, жительница города разместила на сайте пассажирских перевозок жалобу, что ее вместе с дочерью оскорбили в общественном транспорте.