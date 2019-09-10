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Региональные власти планируют запустить проект по разработке месторождения титана
Сегодня, 08:59
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Администрация Тамбовской области выкупила у госкорпорации «ВСМПО-Ависма» права на геологоразведку месторождения титанового сырья «Центральное» в Рассказовском районе, - сообщает «Ъ-Черноземье». К концу 2019-го ожидается получение лицензии на добычу, которая позволит спроектировать опытное производство на 2 млн тонн циркон-рутил-ильменитовых песков.
В перспективе опытное производство может быть расширено до полноценного горно-обогатительного комбината. Региональные власти рассчитывают, что сырье с месторождения могут покупать «ВСМПО-Ависма» и считающийся активом украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа завод «Крымский титан». По мнению оператора разработки месторождения строительство ГОКа не окажет отрицательного влияния на экологическую обстановку в регионе.
«Несмотря на явные экономические преимущества, отрицательные стороны заключаются в ухудшении экологической ситуации горно-добывающего района, где определяющим фактором, препятствующим освоению месторождений, становится социальный», - считает кандидат геолого-минералогических наук Ольга Арманд.
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