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Единороссы не поддержали единоросса-кандидата на должность главы Тамбова
Вчера, 09:20
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11 сентября, состоялась 19-я внеочередная Конференция Тамбовского городского местного отделения «Единой России», где представители партии власти рассмотрели вопрос о поддержке кандидата из числа претендентов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность главы Тамбова.
По итогам конкурса в финал вышли два кандидата: член регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дарья Завражина и Наталия Макаревич. По итогам голосования наибольшее количество голосов получила Наталия Макаревич.
«От себя лично и от всех партийцев поздравляю Наталию Владимировну Макаревич. Депутаты городской Думы – члены фракции «Единой России» будут обязаны выполнить решение Конференции. Тамбов попадает в заботливые женские руки», - заявил секретарь Тамбовского регионального отделения Евгений Матушкин.
По мнению политолога Артема Александрова конкурс предполагает некую соревновательную основу, а что прошло в Тамбове, так это не конкурс, а фарс - театральная пьеса лёгкого, игривого содержания с внешними комическими эффектами. «На следующей неделе пройдут не выборы главы города Тамбова, а назначение смотрящего от администрации Тамбовской области, который не будет являться легитимным руководителем муниципального образования, поскольку должны быть прямые выборы. От местного самоуправления остались рожки да ножки, вся наша политическая сфера это тотальный фарс, а вот итог у данного спектакля будет трагическим», - считает Артем Александров.
Фото – сайт партии «Единая Россия»
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