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Зарегистрировано 24 случая заболеваний корью
Сегодня, 07:53
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По данным Роспотребнадзора по Тамбовской области в июле 2019 г. зарегистрировано 24 случая заболеваний корью (в июле 2018 г. случаев заболеваний корью не было). Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей.
Среди заболевших инфекционными болезнями в июле 2019 г. дети в возрасте 0-17 лет составляли: по коклюшу – 100,0%, по ветряной оспе – 85,6%, острым инфекциям верхних дыхательных путей – 80,1%, острым кишечным инфекциям – 63,0%, - сообщает Тамбовстат.
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