В перинатальном центре Тамбова родился 5 тысячный ребенок 0 За полтора года работы перинатального центра в городе Тамбове было принято пять тысяч родов.

Прокуратура занимается вопросом законности продажи земли, на которой должны были построить «Олимпийский» бассейн 0 В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова проводит дополнительную проверку по вопросу законности купли-продажи земельного участка, на котором должны были построить «Олимпийский» бассейн.

В Тамбовской области резко возросло число пожаров 0 По информации Главного управления МЧС России в Тамбовской области за отчетный период зарегистрировано 3445 пожаров, что в 7,2 раза больше чем в прошлом году, - сообщает Тамбовстат.

Зарегистрировано 24 случая заболеваний корью 0 По данным Роспотребнадзора по Тамбовской области в июле 2019 г. зарегистрировано 24 случая заболеваний корью (в июле 2018 г. случаев заболеваний корью не было).

«Элеватор смерти» в Тамбове продали меньше чем за 1 млн. рублей 0 Посредством публичного предложения за 807 тыс. рублей был продан элеватор (здание накопительных емкостей) и земельный участок под ним по улице Кавалерийская, дом 17 в городе Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбове прошли обыски у оппозиционеров 0 Вчера с утра в Тамбове проходили обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального, в частности сотрудники правоохранительных органов пришли к Диане Рудаковой, Анне Нефедовой, Игорю Сливину.

Единороссы не поддержали единоросса-кандидата на должность главы Тамбова 0 11 сентября, состоялась 19-я внеочередная Конференция Тамбовского городского местного отделения «Единой России», где представители партии власти рассмотрели вопрос о поддержке кандидата из числа претендентов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность

Региональные власти планируют запустить проект по разработке месторождения титана 0 Администрация Тамбовской области выкупила у госкорпорации «ВСМПО-Ависма» права на геологоразведку месторождения титанового сырья «Центральное» в Рассказовском районе, - сообщает «Ъ-Черноземье».

Владимир Гаврилов: «Идет откровенная дискредитация органов государственной власти» 0 Президент России Владимир Путин предложил Государственному совету Крыма рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым. Депутаты выберут одного из трех политиков - это Сергей Аксенов от «Единой России», Сергей Богатыренко - лидер регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы РФ от

В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов 0 С 12 сентября по 1 октября включительно на территории Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов, в связи с установлением пятого класса пожарной опасности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов азартных игр 0 Следственными органами завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области.

На автодороге «Тамбов-Шацк» найдены тела погибших молодых людей 0 Появляются подробности гибели двух молодых людей, тела которых обнаружили в лесополосе в районе 38 километра автодороги «Тамбов-Шацк».

В Тамбове произошел очередной порыв водовода 0 Вчера вечером в районе дома №63 б по улице Рылеева в городе Тамбове произошел порыв водовода диаметром 600 мм.

Мусоровозы последнего поколения способны поглощать диваны 0 В рамках всероссийского пробега коммунальной техники «Чистая страна» в Тамбове была продемонстрирована современная коммунальная техника, в том числе мусоровозы последнего поколения способные поглощать диваны.

В микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детсада 0 В рамках национального проекта «Демография» в микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детского сада «Маленький принц».

В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменения 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил на должность врио начальника управления экономической политики администрации области Ирину Пустовит, которая работает в государственном управлении более девяти лет.

Некоторые подростки продолжают жить по «летнему» времени 0 Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних администрации Тамбова провели рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи.

«Планомерно и целенаправленно отворачивают от себя людей» 0 Ситуация со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове вызвала серьезный общественный резонанс.

Земельный участок под строительство часовни в Тамбове муниципалитетом не предоставлялся 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове. По мнению местных жителей работы, ведутся без получения соответствующих разрешительных документов.