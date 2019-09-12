|
В Тамбовской области резко возросло число пожаров
Сегодня, 08:11
Комментариев: 0
Версия для печати
По информации Главного управления МЧС России в Тамбовской области за отчетный период зарегистрировано 3445 пожаров, что в 7,2 раза больше чем в прошлом году, - сообщает Тамбовстат.
Материальный ущерб от пожаров составил 79,6 млн. рублей. В результате пожаров погибло 45 человек, травмировано 27 человек (в январе-июле 2018 г. – 28 человек и 24 человека соответственно).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.