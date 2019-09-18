|
В ближайшее время свои двери распахнут два новых детсада
Вчера, 09:31
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове меньше чем за год построили два новых детских сада, расположенных на улицах Сабуровской и Селезневской. Дошкольные образовательные учреждения смогут принять до 350 малышей.
Каждое учреждение имеет свою специализацию, например, «Медвежонок» физическая культура, а детский сад «Машенька» будет ориентирован на техническое и естественно-научное развитие детей.
Большая часть мебели и оборудования в помещениях уже установлена, ведется установка оборудования в спортивных залах. Уже с октября детские сады должны принимать воспитанников.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.