Рост преступности в Тамбовской области составляет 8% Комментариев: 0 В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-июле 2019 г. составило 742 против 687 преступлений в январе-июле 2018 г. (рост на 8,0%), - сообщает Тамбовстат.



В январе-июле 2019 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 35 человек, что на 10,3% меньше января-июля 2018 г. Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 1436 человек, что на 0,8% больше января-июля 2018 г., из них женщин –130 человек (рост на 4,8%), несовершеннолетних –13 человек (рост на 44,4%). В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-июле 2019 г. составило 742 против 687 преступлений в январе-июле 2018 г. (рост на 8,0%), - сообщает Тамбовстат.В январе-июле 2019 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 35 человек, что на 10,3% меньше января-июля 2018 г. Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 1436 человек, что на 0,8% больше января-июля 2018 г., из них женщин –130 человек (рост на 4,8%), несовершеннолетних –13 человек (рост на 44,4%).



