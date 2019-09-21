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Рост преступности в Тамбовской области составляет 8%
Сегодня, 08:50
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В июле 2019 г. зарегистрировано 1129 преступлений, что на 9,9% больше июля 2018 г. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-июле 2019 г. составило 742 против 687 преступлений в январе-июле 2018 г. (рост на 8,0%), - сообщает Тамбовстат.
В январе-июле 2019 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 35 человек, что на 10,3% меньше января-июля 2018 г. Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 1436 человек, что на 0,8% больше января-июля 2018 г., из них женщин –130 человек (рост на 4,8%), несовершеннолетних –13 человек (рост на 44,4%).
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