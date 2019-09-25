Новую школу в Мичуринске нельзя вводить в эксплуатацию Комментариев: 0



По итогам строительной экспертизы, в том числе на предмет соответствия объекта требованиям безопасности были выявлены серьезные нарушения, которые не позволяют в настоящее время ввести объект в эксплуатацию.



Прокурором Мичуринска главе администрации города объявлены предостережения о недопустимости выдачи разрешения на ввод указанной школы в эксплуатацию до устранения всех выявленных нарушений, допущенных при строительстве. Ранее глава города Мичуринска Максим Харников заявил, что недочеты не значительные, где-то розетка неправильно висит, где-то – раковину нужно опустить пониже, где-то стену испачкали, когда заносили мебель. Оказывается не все так просто. В настоящий момент завершение строительства школы в городе Мичуринске на 1275 мест и введение её в эксплуатацию невозможно, - об этом сообщает издание «ПРАВО68». В ответе прокуратуры Тамбовской области на запрос издания «ПРАВО68» говориться о том, что 28.04.2018 следователем СО ОМВД России по г. Мичуринску по результатам проверки, проведенной прокуратурой Мичуринска, возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве указанной школы по признакам преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное в особо крупном размере).По итогам строительной экспертизы, в том числе на предмет соответствия объекта требованиям безопасности были выявлены серьезные нарушения, которые не позволяют в настоящее время ввести объект в эксплуатацию.Прокурором Мичуринска главе администрации города объявлены предостережения о недопустимости выдачи разрешения на ввод указанной школы в эксплуатацию до устранения всех выявленных нарушений, допущенных при строительстве. Ранее глава города Мичуринска Максим Харников заявил, что недочеты не значительные, где-то розетка неправильно висит, где-то – раковину нужно опустить пониже, где-то стену испачкали, когда заносили мебель. Оказывается не все так просто.



