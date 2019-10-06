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Руководитель гордумы отказался создавать комиссию по вопросу развития водоканала
Вчера, 08:17
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Председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев отказался создавать временную комиссию по вопросу: «Развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове и деятельности акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» по его мнению, вопрос не относиться к компетенции представительного органа.
С таким предложением выступил депутат Артем Александров, который считает, что тема развития водоканала крайне важная и её нельзя пускать на самотек.
«Инициатива родилась не на пустом месте. Горожане прекрасно знают в каком кризисном состоянии находиться система водоснабжения и водоотведения, за последние годы ситуация ухудшилась, одни микрорайоны затапливают фекальные воды, другие остаются без водоснабжения. Вопросов больше чем ответов, поэтому я предложил в них детально разобраться с привлечением всех заинтересованных сторон. Как раз к вопросам местного значения относится организация в границах города водоснабжения и водоотведения», - отмечает Артем Александров.
Фото – «Протамбов»
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