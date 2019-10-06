Руководитель гордумы отказался создавать комиссию по вопросу развития водоканала 0 Председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев отказался создавать временную комиссию по вопросу: «Развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове и деятельности акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» по его мнению, вопрос не относиться к компетенции

Алексей Кондратьев выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 0 На Парламентской ассамблеи Совета Европы позицию Российской Федерации по вопросу «Защита и поддержка жертв терроризма» озвучил член Совета Федерации ФС РФ от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

Жители Рассказово потребовали от властей решения экологических проблем 0 На состоявшемся митинге в городе Рассказово местные жители потребовали от властей решения экологических проблем, в том числе связанных со свинокомплексом. Организатором акции протеста выступили представители КПРФ.

«Мы жители Токаревского района задыхаемся от вони исходящей от птицефабрики» 0 Жители Токаревского района Тамбовской области пожаловались главе администрации Тамбовской области Александру Никитину по вопросу деятельности местной птицефабрики.

На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, Японии 0 Осталось совсем немного до IX Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября.

Спецслужбы предотвратили возможный теракт в городе Тамбове 0 На совещании по вопросам безопасности в ЦФО секретарь Совбеза Николай Патрушев в своем выступлении заявил, что спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, в том числе в городе Тамбове.

Рассказовцы вышли на акцию протеста 0 3 октября в городе Рассказово жители города и района вышли на митинг организованный коммунистами под девизом – «За достойную жизнь на родной земле!».

Снова перенесены сроки открытия стадиона «Спартак» 0 В конце августа заместитель директора стадиона «Спартак» заявил, что стадион будет готов к играм РПЛ не раньше ноября.

В Тамбове сгорел объект культурного наследия возможная причина - поджог 0 Вчера в Тамбове загорелся объект культурного наследия регионального значения по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76. Собственник здания муниципальное образование город Тамбов. В связи с тем, что дом деревянный и на участке и внутри здания находилось много мусора, огонь распространился быстро.

До 1 октября не успели завершить работы по реконструкции площади Льва Толстого 0 Работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове не успели завершить в первоначально обозначенные сроки до 1 октября 2019 года. Стоимость контракта 46 млн рублей, подрядчик - ООО «Гефест».

В Тамбове из сквера «Речной» убрали «Рыбок» 0 В Тамбове из сквера «Речной», где располагается фонтан, убрали рыбок, новость вызвала неоднозначную реакцию среди горожан.

Жители города не могут дозвониться до «горячей линии» по вопросам теплоснабжения 0 На базе Центральной городской диспетчерской службы по телефону 72-61-09 работает специальная «горячая линия» по вопросам пуска тепла. По сообщению администрации города Тамбова вчера на телефон «горячей линии» на 15 часов поступило 103 звонка от жителей Тамбова.

Жители города Рассказово выйдут на митинг 0 Завтра в 16.00 в городе Рассказово в сквере «Текстильщик» (ул. Комитетская, 18) состоится митинг, где будут рассмотрены важные для города и района темы: отчуждение территории под нужды церкви, о попытках разработки титано-циркониевых руд в районе села Никольское, о ситуации на рынке труда и

В Арбитражный суд Тамбовской области подан иск, где третьим лицом выступает Евгения Уваркина 0 ООО «Группа Компаний «Русагро» подало в Арбитражный суд Тамбовской области исковое заявление о взыскании 1,16 млрд рублей с ООО «Агроснабсахар», третьим лицом в деле выступает мэр города Липецка Евгения Уваркина.

Внимание: пропал молодой человек 0 В Тамбовской области родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего Казарина Максима из села Донское Тамбовского района, который пропал 27 сентября.

В Тамбовской области требуют ограничить деятельность питейных заведений в жилых домах 0 В Тамбовской области стартовал сбор подписей об ограничении розничной торговли алкоголем, в том числе в жилых многоквартирных домах.