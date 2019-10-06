Дмитрий Медведев: «Самая важная тема касается реализации нацпроектов» Комментариев: 0



Рабочую встречу председатель Правительства РФ начал с того, что самая важная тема касается реализации нацпроектов, поскольку сегодня в них, по сути, сконцентрированы основные направления развития страны.



По словам Александра Никитина в регионе реализуется практика, согласно которой ВУЗ берет под свой патронаж ту или иную среднюю школу, помогая в профориентации ее учеников. Отдельное внимание губернатор уделил строительству новых образовательных учреждений в Тамбовской области.



«До конца года (99% готовности) будет подготовлена ещё одна школа – в Мичуринске, в аграрном наукограде. Это будет школа агроэконаправленности», - заявил на встрече Александр Никитин.



При этом точные сроки завершения строительства школы обозначить сложно. Прокурором Мичуринска главе администрации города объявлены предостережения о недопустимости выдачи разрешения на ввод указанной школы в эксплуатацию до устранения всех выявленных нарушений, допущенных при строительстве. 28.04.2018 следователем СО ОМВД России по г.Мичуринску по результатам проверки, проведенной прокуратурой Мичуринска, возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве указанной школы. 7 октября состоялась рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Глава региона проинформировал Дмитрия Медведева о ходе реализации в области национальных проектов, в частности, в сфере образования.Рабочую встречу председатель Правительства РФ начал с того, что самая важная тема касается реализации нацпроектов, поскольку сегодня в них, по сути, сконцентрированы основные направления развития страны.По словам Александра Никитина в регионе реализуется практика, согласно которой ВУЗ берет под свой патронаж ту или иную среднюю школу, помогая в профориентации ее учеников. Отдельное внимание губернатор уделил строительству новых образовательных учреждений в Тамбовской области.«До конца года (99% готовности) будет подготовлена ещё одна школа – в Мичуринске, в аграрном наукограде. Это будет школа агроэконаправленности», - заявил на встрече Александр Никитин.При этом точные сроки завершения строительства школы обозначить сложно. Прокурором Мичуринска главе администрации города объявлены предостережения о недопустимости выдачи разрешения на ввод указанной школы в эксплуатацию до устранения всех выявленных нарушений, допущенных при строительстве. 28.04.2018 следователем СО ОМВД России по г.Мичуринску по результатам проверки, проведенной прокуратурой Мичуринска, возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве указанной школы.



