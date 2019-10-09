На севере Тамбова изменилось время действия дорожных знаков 0 Как сообщает комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, изменилось время действия дорожных знаков в северной части города Тамбова.

«Лир. Предсказание» - новое прочтение Шекспира 0 Уже на этих выходных Тамбовский молодежный театр приготовил для своих гостей премьеру 2019 года - «Лир. Предсказание», билеты еще есть в продаже.

В центре Тамбова проводят археологические раскопки 0 В центре города Тамбова в районе улицы Советская проводятся археологические раскопки, в работах принимает участие «Межрегиональный центр археологических исследований». Экспедицией руководят археолог Николай Моисеев и Сергей Попугаев.

Новым заместителем главы администрации города Тамбов назначен Алексей Власов 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич приняла решение о новых кадровых назначениях.

В Тамбове пройдёт всероссийская акция «Корзина доброты» 0 С 10 по 12 октября в супермаркетах «Пятёрочка» пройдёт всероссийская акция «Корзина доброты», которую координирует фонд продовольствия «Русь».

Девушка в городе Рассказово провалилась в люк 0 В городе Рассказово произошло ЧП – молодая девушка 17 лет провалилась вечером в открытый люк на улице Салмановка.

Молодая девушка из Тамбовской области пропала в Москве 0 Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения Калининой Светланы Сергеевны, 1996 года рождения, которая перестала выходить на связь с весны текущего года.

Сотни жителей Тамбовского района мерзнут без отопления 0 По информации администрации Тамбовской области пуск тепла произведен в 96,1% многоквартирных домов региона.

Арсен Габуев: «Результат команды сейчас не удовлетворительный» 0 Президент ФК «Тамбов», заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом на фоне последних неудач команды.

В Тамбове пластиковыми хомутами задушили щенков 0 В мусорном контейнере в районе дома № 12 по ул. Елецкая в городе Тамбова были обнаружены девять щенков, задушенных пластиковыми хомутами за исключением одного, которого удалось спасти.

Дмитрий Медведев: «Самая важная тема касается реализации нацпроектов» 0 7 октября состоялась рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Склад под хозяйственные нужды вместо центра детского творчества появился в Тамбове 0 Жители северной части города Тамбова продолжают бить тревогу по ситуации связанной с земельным участком по ул. Мичуринская, 197В, который выделен под строительство центра детского творчества с библиотекой.

Руководитель гордумы отказался создавать комиссию по вопросу развития водоканала 0 Председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев отказался создавать временную комиссию по вопросу: «Развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове и деятельности акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» по его мнению, вопрос не относиться к компетенции

Алексей Кондратьев выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 0 На Парламентской ассамблеи Совета Европы позицию Российской Федерации по вопросу «Защита и поддержка жертв терроризма» озвучил член Совета Федерации ФС РФ от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

Жители Рассказово потребовали от властей решения экологических проблем 0 На состоявшемся митинге в городе Рассказово местные жители потребовали от властей решения экологических проблем, в том числе связанных со свинокомплексом. Организатором акции протеста выступили представители КПРФ.

«Мы жители Токаревского района задыхаемся от вони исходящей от птицефабрики» 0 Жители Токаревского района Тамбовской области пожаловались главе администрации Тамбовской области Александру Никитину по вопросу деятельности местной птицефабрики.

На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, Японии 0 Осталось совсем немного до IX Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября.