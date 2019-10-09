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На севере Тамбова изменилось время действия дорожных знаков
Сегодня, 08:37
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Как сообщает комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, изменилось время действия дорожных знаков в северной части города Тамбова. В частности речь идет об участках по ул. Северо-Западной и на участке от ул. Агапкина до ул. Чичерина.
Теперь временной промежуток действия знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с 9:00 до 17:00.
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