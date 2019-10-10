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» » В центре Тамбова перекроют ряд улиц

В центре Тамбова перекроют ряд улиц

Сегодня, 07:42
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В центре Тамбова перекроют ряд улиц Сегодня в Тамбове стартует международная Покровская ярмарка. В связи с тем, что ряд улиц в центре города будут задействованы для торговых рядов, на них будет ограничено движение транспорта, в том числе речь идет об улицах, которые непосредственно прилегают к набережной. Администрация города просит заранее позаботиться об альтернативном маршруте.

Вопросам обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий на территории Тамбова традиционно уделяется самое пристальное внимание.
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