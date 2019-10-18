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Подведены итоги конкурса «Лидеры Тамбовщины»
Сегодня, 09:39
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19 октября состоялся финал управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», где лично глава администрации области Александр Никитин наградил полуфиналистов и победителей проекта.
«Как я люблю говорить - команда молодости, команда без которой мне уже не жить. Победителей конкурса - 30 человек мы включаем в резерв управленческих кадров администрации области» - заявил губернатор.
Всего в конкурсе «Лидеры Тамбовщины» приняли участие свыше 500 человек со всего региона. Итоги конкурса подведены, теперь финалистов ждёт тесная работа с наставниками.
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