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» » Управление ТЭК и ЖКХ проигнорировало позицию жителей Сосновского района

Управление ТЭК и ЖКХ проигнорировало позицию жителей Сосновского района

Сегодня, 09:25
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Управление ТЭК и ЖКХ проигнорировало позицию жителей Сосновского районаЗавершилось обсуждение проекта корректировки территориальной схемы по обращению с отходами. Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области отклонило все поступившие предложения и замечания, в том числе управления по регулированию тарифов, органов местного самоуправления, жителей Сосновского района. Например, замечания управления по регулированию тарифов и администрации города Котовска, что новая редакция схемы приведет к росту прогнозируемого значения предельного тарифа по сравнению с показателями утверждённой территориальной схемы, было отклонено. Согласно позиции управления ТЭК и ЖКХ фактическое формирование предельных величин тарифа регионального оператора осуществляется на основании требований путем включения экономически обоснованных затрат.

Ранее в сёлах Челнаво-Рождественское, Челнаво-Покровское, Дегтянка по инициативе депутатов от КПРФ прошли народные сходы по вопросу строительства на территории сельсовета экотехнопарка «Центральный». Было собрано более 400 подписей против запланированного мусорного проекта. Управление мотивировало отказ учитывать позицию местных жителей тем, что эксплуатация нового полигона будет вестись с соблюдением всех санитарных и экологических требований.

По словам представителей инициативной группы жителей Сосновского района игнорирование позиции сельчан будет означать рост протестных настроений. Запланированы публичные мероприятия на территории Сосновского района и в областном центре.
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