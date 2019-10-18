После публикации в СМИ власти вмешались в ситуацию с земельными участками на болоте Комментариев: 0



«В этом году решили начать стройку, наняли геодезиста, чтоб он показал наш участок, и были поражены!!! Участок оказался в болоте!!! Предоставление таких участков — это плевок в нашу многодетную семью!!!», — ранее заявила семья Камневы.



Действительно оказалось, что земельные участки, отведённые под индивидуальное жилищное строительство, в том числе по ул. Дачная, представляют собой непроходимую трясину — болото, где растет камыш.



По словам редактора издания «ПРАВО68» Артема Александрова это не единственный проблемный участок, на болоте выделили землю под индивидуальное жилищное строительство и другим многодетным семьям.



На днях состоялась встреча представителей органов власти с семьей Камневых.



«Мы увидели, где расположен земельный участок. Действительно, он расположен в болоте, и вести там строительство, жить не представляется возможным», - заявил депутат Тамбовской областной Думы от партии «Единая Россия» Александр Баранов.



Было решено, что семье окажут юридическую и консультативную помощь по замене земельного участка. 14 октября на сайте издания «ПРАВО68» было опубликовано журналистское расследование , связанное с выделением земельных участков многодетным семьям на болоте в селе Куксово в Тамбовском районе. Ранее на сайт главы администрации Тамбовской области Александра Никитина поступило обращение от многодетной семьи Камневых.«В этом году решили начать стройку, наняли геодезиста, чтоб он показал наш участок, и были поражены!!! Участок оказался в болоте!!! Предоставление таких участков — это плевок в нашу многодетную семью!!!», — ранее заявила семья Камневы.Действительно оказалось, что земельные участки, отведённые под индивидуальное жилищное строительство, в том числе по ул. Дачная, представляют собой непроходимую трясину — болото, где растет камыш.По словам редактора издания «ПРАВО68» Артема Александрова это не единственный проблемный участок, на болоте выделили землю под индивидуальное жилищное строительство и другим многодетным семьям.На днях состоялась встреча представителей органов власти с семьей Камневых., - заявил депутат Тамбовской областной Думы от партии «Единая Россия» Александр Баранов.Было решено, что семье окажут юридическую и консультативную помощь по замене земельного участка.



