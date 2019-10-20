Завершаются работы по благоустройству «Олимпийского» парка Комментариев: 0



На прошлой неделе за счет средств строительной организации в парке установили новое оборудование для скейтеров, поскольку первый вариант не совсем устроил местных жителей и спортсменов.



«Это небо и земля по сравнению с тем, что было, - прокомментировал скейтер Денис Патутин. - Теперь на площадке настоящее профессиональное оборудование. На таких фигурах теперь можно готовить олимпийских чемпионов».



Депутат Тамбовской городской Думы, заместитель председателя совета Артем Александров обратил внимание на аспект дальнейшего надлежащего обслуживания и развития парковой зоны.



«Элементарно если не поливать газон и недавно посаженные деревья, через некоторое время от них ничего не останется. Общественный контроль не просто необходим, его нужно усиливать. Борьба жителей города за сохранение полноценной зеленой зоны не осталась бесследной, проведены значительные работы по благоустройству территории, хотя есть еще над чем работать», - отметил Артем Александров.







На днях общественный совет дольщиков и собственников жилья вместе с представителями префектуры посетили «Олимпийский» парк, где в настоящее время завершаются работы по благоустройству территории. Экскурсию провел генеральный директор ООО «СК Жупиков» Антон Карганов, именно данная строительная компания вложила более 120 млн рублей инвестиций в благоустройство парка. Вторую часть парка благоустраивают за счет Фонда единого института развития в жилищной сфере, дополнительные вложения составят 98 млн рублей.На прошлой неделе за счет средств строительной организации в парке установили новое оборудование для скейтеров, поскольку первый вариант не совсем устроил местных жителей и спортсменов.- прокомментировал скейтер Денис Патутин. -Депутат Тамбовской городской Думы, заместитель председателя совета Артем Александров обратил внимание на аспект дальнейшего надлежащего обслуживания и развития парковой зоны., - отметил Артем Александров.



