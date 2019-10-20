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Алексей Кондратьев: «Если вы победите себя, вы победите любого»
Сегодня, 09:04
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В поселке Георгиевский Тамбовского района высадили 75 яблонь – аллею Памяти о Великой Отечественной войне. Деревья привезли из наукограда, их количество символизирует каждый год мирной жизни.
«Эта аллея памяти – это символ того, чтобы на нашей земле никогда больше этого не повторилось. Наши деды, наши прадеды выиграли эту войну, заплатив 27 миллионами жизней», - приводит слова сенатора ФС РФ Алексея Кондратьева lifetambov.ru.
Также сенатор от Тамбовской области провел урок мужества для учащихся 31-й школы, который был построен в формате диалога.
«Вы в состоянии всего достичь. Учитесь, будьте дисциплинированы, трудолюбивы и преодолевайте себя, поборите лень, жалость к себе, если вы победите себя, вы победите любого и преодолеете всё. Не забывайте о тех людях, которые сделали для вас больше, чем могли», — пожелал школьникам Алексей Кондратьев.
Фото: lifetambov.ru
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