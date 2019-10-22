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Подведены итоги конкурса «О Тамбовщине – с любовью!»
Сегодня, 09:35
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23 октября в Тамбовской областной детской библиотеке состоялось подведение итогов библиотечного фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «О Тамбовщине – с любовью!». Всего было 50 участников из 22 районов и 6 городов области, представили на конкурс более 40 творческих работ – видеороликовроликов.
В торжественном награждении победителей принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который поддержал участников конкурса.
«Проект, объединил в себя новые технологии и классическую работу библиотек. Подобные конкурсы мотивируют молодежь и их наставников на изучение историко-культурного наследия, природного разнообразия Тамбовской области. Огромное спасибо организаторам и всем участникам за замечательный фестиваль-конкурс, работы которого крайне важно популяризировать», - отмечает Артем Александров.
Итогом конкурса станет создание на сайте областной детской библиотеки интерактивной карты с работами участников.
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