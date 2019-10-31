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МФЦ 11 лет
Сегодня, 07:08
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11 лет назад в Тамбовской области был открыт первый многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. По словам директора ТОГКУ «МФЦ» Любови Третьяковой за это время пройдет большой путь.
«Из рядовой бюджетной единицы ТОГКУ «МФЦ» превратился в уполномоченную структуру с филиальной сетью. Сегодня здесь трудится 305 человек, ежедневно специалисты обслуживают более двух тысяч граждан», - отмечает руководитель учреждения.
По традиции в очередной «день рождения» МФЦ специалисты, пополнившие ряды коллектива, произнесли слова профессиональной присяги и торжественно пообещали внимательно относиться к каждому гражданину.
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