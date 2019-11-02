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«Мне чужие болезни не нужны»
Сегодня, 06:55
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Проводится служебная проверка, связанная с внесением несуществующей записи о приеме в лечебном учреждении. Якобы к заявителю, которая обратилась на сайт губернатора, на дом приезжала фельдшер, чтобы оказать помощь по поводу «гипертензивной болезни с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности». Самое интересное, что так называемый прием осуществлялся медицинскими работниками Рассказовской ЦРБ, хотя женщина проживает в Тамбовском районе.
«Пожалуйста, разберитесь с этой ситуацией и большая просьба удалить это посещение из медицинской карты мне чужие болезни не нужны. На учете с таким заболевание нигде не состою», - пишет Надежда.
Каждое посещение поликлиники и вызов врача на дом оплачивается страховой компанией пациента.
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