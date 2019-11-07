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Глава города Тамбова продолжает укреплять позиции в медиарейтинге
Сегодня, 07:50
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Глава города Тамбова согласно информации подготовленной аналитической системой «Рейтинг-центр» занимает второе место в региональном медиарейтинге, - сообщает lifetambov.ru. На первом месте глава администрации области Александр Никитин, а вот просели позиции у руководителя законодательного собрания Евгения Матушкина.
Губернатор уверенно удерживает лидирующие позиции, несмотря на то, что за последний месяц одного вице-губернатора Глеба Чулкова посадили под домашний арест, у другого Сергея Иванова прошли обыски, против депутата-единоросса Шубина возбудили уголовное дело, бывшего начальника жилищного надзора посадили на четыре года.
В рейтинге депутатов Тамбовской городской Думы лидирует Артём Александров, на втором месте Виктор Путинцев, на третьем месте Владимир Сергеев.
Фото - lifetambov.ru
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