За организацию азартных игр вместо уголовного дела предложили назначить штраф Комментариев: 0



Иную позицию занял судья судебного участка №5 Ленинского района города Тамбова, посчитавший преступление в достаточной степени тяжким, фактически была организована деятельность игровых клубов. Согласно постановлению мирового судьи, Солонцовы контролировали деятельность азартных игр, а другой их подельник обеспечивал техническую сторону вопроса. Они нашли помещение для осуществления азартной деятельности, приобрели компьютерное оборудование, необходимую мебель, офисную технику и так далее. В требованиях о прекращении уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа было отказано.



На постановление мирового судьи сторона защиты подала апелляционную жалобу. Прокурор также полагал постановление мирового судьи подлежащим отмене в связи с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона, выразившимся в рассмотрении мировым судьей по существу ходатайства следователя о прекращении уголовного дела без исследования доказательств.



По итогам рассмотрение вопроса, постановление мирового судьи было отменено, ходатайство следователя с материалами уголовного дела направлено на новое рассмотрение мировому судье иного судебного участка. Следователь по особо важным делам СУ СК России по Тамбовской области инициировал прекращение уголовного дела в отношении лиц, организовавших азартные игры, - сообщает «ПРАВО68» . По мнению следователя совершённые группой лиц преступления относятся к категории небольшой тяжести, обвиняемые ранее не судимы, ущерб по уголовному делу возместили в полном объеме. Следовательно, необходимо прекратить уголовное дело и назначить наказание в виде судебного штрафа.Иную позицию занял судья судебного участка №5 Ленинского района города Тамбова, посчитавший преступление в достаточной степени тяжким, фактически была организована деятельность игровых клубов. Согласно постановлению мирового судьи, Солонцовы контролировали деятельность азартных игр, а другой их подельник обеспечивал техническую сторону вопроса. Они нашли помещение для осуществления азартной деятельности, приобрели компьютерное оборудование, необходимую мебель, офисную технику и так далее. В требованиях о прекращении уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа было отказано.На постановление мирового судьи сторона защиты подала апелляционную жалобу. Прокурор также полагал постановление мирового судьи подлежащим отмене в связи с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона, выразившимся в рассмотрении мировым судьей по существу ходатайства следователя о прекращении уголовного дела без исследования доказательств.По итогам рассмотрение вопроса, постановление мирового судьи было отменено, ходатайство следователя с материалами уголовного дела направлено на новое рассмотрение мировому судье иного судебного участка.



