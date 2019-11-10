В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака Комментариев: 0



Анализ воды был проведен по предложению рабочей группы по выявлению причин неприятного запаха в городе Тамбове. Эксперты рабочей группы одной из возможных причин неприятного запаха обозначали – нарушение в работе городской канализации. При этом с начала ноября неприятный запах больше не тревожит горожан.



Депутат Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который входит в рабочую группу предложил преобразовать структуру и сделать ее работу постоянной.



«На днях на улице Коммунальная в районе дома № 13 обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм, есть очень много вопросов к руководству тамбовского водоканала. В этой связи я обратился к главе города с просьбой преобразовать действующую группу или создать новую структуру при администрации города Тамбова по вопросу развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове», - убежден Артем Александров.



Аммиак токсичен. По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».Анализ воды был проведен по предложению рабочей группы по выявлению причин неприятного запаха в городе Тамбове. Эксперты рабочей группы одной из возможных причин неприятного запаха обозначали – нарушение в работе городской канализации. При этом с начала ноября неприятный запах больше не тревожит горожан.Депутат Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который входит в рабочую группу предложил преобразовать структуру и сделать ее работу постоянной.«На днях на улице Коммунальная в районе дома № 13 обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм, есть очень много вопросов к руководству тамбовского водоканала. В этой связи я обратился к главе города с просьбой преобразовать действующую группу или создать новую структуру при администрации города Тамбова по вопросу развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове», - убежден Артем Александров.Аммиак токсичен. По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы.



