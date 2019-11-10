Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

Тамбовская область приняла более двух тысяч соотечественников

Неприятный запах в Тамбове может быть связан с деятельностью предприятий

Депутаты согласовали повышение тарифа на водоотведение на 27,2%

В Тамбове открылся новый детский сад «Медвежонок»

Сгоревший в Тамбове объект культурного наследия хотят продать

Снова откладывается завершение реконструкции филармонии

В 2019 году ФК «Тамбов» не сыграет на родном стадионе

Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки»

ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру

Депутат предложил сделать улицу Советскую односторонней

Основание новой школы в Мичуринске было усилено

» » В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака

В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака

Сегодня, 09:00
Комментариев: 0
Версия для печати
В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».

Анализ воды был проведен по предложению рабочей группы по выявлению причин неприятного запаха в городе Тамбове. Эксперты рабочей группы одной из возможных причин неприятного запаха обозначали – нарушение в работе городской канализации. При этом с начала ноября неприятный запах больше не тревожит горожан.

Депутат Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который входит в рабочую группу предложил преобразовать структуру и сделать ее работу постоянной.

«На днях на улице Коммунальная в районе дома № 13 обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм, есть очень много вопросов к руководству тамбовского водоканала. В этой связи я обратился к главе города с просьбой преобразовать действующую группу или создать новую структуру при администрации города Тамбова по вопросу развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове», - убежден Артем Александров.

Аммиак токсичен. По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор

Неприятный запах в Тамбове может быть связан с деятельностью предприятий

Возможная причина неприятного запаха – нарушение в работе канализации

Руководитель гордумы отказался создавать комиссию по вопросу развития водок ...

В Тамбове из-за аварии более 50 тысяч человек остались без воды

Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности ОАО «ТКС»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тяжелобольного ребенка не обеспечили жизненно необходимым лекарством

Сегодня, 09:25
0
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту необеспечения должностными лицами тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом.

После ремонта торжественно открыт железнодорожный путепровод на улице Гастелло

Сегодня, 09:10
0
На железнодорожном путепроводе станции Тамбов на улице Гастелло были досрочно завершены ремонтные работы.

В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака

Сегодня, 09:00
0
В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».

Задержан Руслан Шамоян

Вчера, 10:03
0
В отношении бизнесмена Руслана Шамояна возбуждено уголовное дело, по ходатайству правоохранительных органов ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Тамбове выступила «Лампочка»

Вчера, 09:07
0
В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева.

В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор

Вчера, 08:53
0
На улице Коммунальная в районе дома № 13 в городе Тамбове обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм.

За организацию азартных игр вместо уголовного дела предложили назначить штраф

Вчера, 08:38
0
Следователь по особо важным делам СУ СК России по Тамбовской области инициировал прекращение уголовного дела в отношении лиц, организовавших азартные игры, - сообщает «ПРАВО68».

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

10 ноября 2019
0
До 7 ноября должны были завершить работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове.

В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело

10 ноября 2019
0
На днях во время тренировки в «Доме молодёжи» в городе Тамбове на школьника упала боксёрская груша, он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости.

Солдаты, чьей воли?

9 ноября 2019
0
Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС. Основной посыл – мол, мобилизованные были

Глава города Тамбова продолжает укреплять позиции в медиарейтинге

9 ноября 2019
0
Глава города Тамбова согласно информации подготовленной аналитической системой «Рейтинг-центр» занимает второе место в региональном медиарейтинге, - сообщает lifetambov.ru.

Дом Асеева освободили от «гробика»

9 ноября 2019
0
Сцену, расположенную перед входом усадьбы Асеева в Тамбове демонтируют. Решение было принято руководством учреждения.

Три в одном: детский сад, ФАП и дом культуры

9 ноября 2019
0
В селе Каменные Озерки Рассказовского района завершились работы по ремонту здания социокультурного комплекса.

Городские чиновники отказалась согласовывать установку арт-объекта в честь хоккеистов

8 ноября 2019
0
Инициативная группа жителей города Тамбова, проживающая в районе ул. Чичанова, Володарского, Рабочей в течение полугода добивается согласования установки на территории сквера «Спортивный» арт-объекта в виде хоккейных ворот с клюшкой.

Жители Тамбова: «Прекращайте этот дурдом, хватит»

8 ноября 2019
0
С понедельника на отдельных маршрутах городского транспорта в Тамбове тестируют оплату проезда при входе, речь идет об автобусах, на маршрутах №1, 18, 44, 50, 55. Горожане эксперимент восприняли достаточно негативно.

Проезд под железнодорожным мостом откроют через несколько дней

8 ноября 2019
0
На днях должны были открыть проезд под железнодорожным мостом в районе улиц Коммунальной и Гастелло в городе Тамбове.

Экс-глава сельсовета отказался возмещать похищенные 42 тыс. рублей

8 ноября 2019
0
Прокуратура Инжавинского района направила в суд заявление о взыскании с бывшего главы одного из сельских советов муниципального района – 42 тысяч рублей, который он похитил в бытность, когда возглавлял сельсовет.

Коммунисты вышли на митинг в честь годовщины октябрьской революции

7 ноября 2019
0
Сегодня в Тамбове на площади В. Ленина прошел традиционный митинг, посвященный очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Состоялась конференция Тамбовского регионального отделения «Единой России»

7 ноября 2019
0
Вчера состоялась XXXI конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Тамбовская область приняла более двух тысяч соотечественников

7 ноября 2019
0
С начала года Тамбовская область приняла 2136 участников программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей.

«Мне чужие болезни не нужны»

4 ноября 2019
0
Проводится служебная проверка, связанная с внесением несуществующей записи о приеме в лечебном учреждении.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги