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Жители улицы Садовая: «Мы уже не надеемся, что дорогу все-таки отремонтируют»
Вчера, 09:32
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С 2004 года жители улицы Садовая в городе Тамбове обивают пороги администрации и депутатов с просьбой отремонтировать их многострадальную дорогу. Вот только ответы на заявления горожан из года в год идентичны: сделать дорогу «не представляется возможным».
Если в 2004 и 2005 годах дорожный ремонт оказался непосильным из-за того, что велись масштабные работы на ключевых городских магистралях, то в последние годы на ул. Садовую просто денег нет. Есть надежда, что вопрос будет решен в 2020 году - дорога стоит в плане, но опять же при условии целевого финансирования.
«Мы уже не надеемся, что дорогу все-таки отремонтируют, нас из года в год кормят обещаниями», - заявляют местные жители.
Сегодня дорожное полотно на Садовой находятся в ужасном состоя-нии. Гулять с детьми по этой улице опасно: тротуары не отгорожены и находятся в неудовлетворительном состоянии. Местные жители обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову, который взял вопрос на контроль.
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