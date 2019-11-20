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Администрация Тамбова ушла от обсуждения вопроса развития водоканала
Сегодня, 08:17
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Администрация города Тамбова отказалась создавать рабочую группу по вопросу развития водоснабжения и водоотведения в областном центре. С данным предложением обратился депутат гордумы Артем Александров.
В официальном ответе администрация Тамбова указала, что «создание дополнительно рабочей группы по данному вопросу считаем нецелесообразным», ссылаясь на то, что есть рабочая группа, изучающая причины неприятного запаха.
«А что не так? Платите со следующего года почти на 30% больше плату за водоотведение, а вот задавать вопросы лучше не надо. Да и правда кого волнует, что юридический адрес тамбовского водоканала перенесли в Самару, цепочка юридических лиц, связанных с владельцами «ТКС», ведет к компаниям зарегистрированных на Кипре, что аудит, который проводят аффилированные с собственниками лица, обходятся водоканалу в 55 млн рублей и многое другое», - отмечает Артем Александров.
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