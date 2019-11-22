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Количество пожаров увеличилось более чем в 6 раз
Вчера, 08:16
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По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области за период с января по октябрь 2019 г. в Тамбовской области зарегистрировано 4262 пожара, что в 6,2 раза больше января-октября прошлого года. Материальный ущерб от пожаров составил 123,0 млн. рублей. В результате пожаров погибло 57 человек, травмировано 34 человека.
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