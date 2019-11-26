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В Тамбовской области будут развивать сеть организаций оказывающих бесплатную юридическую помощь

Сегодня, 09:53
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В Тамбовской области будут развивать сеть организаций оказывающих бесплатную юридическую помощь Заключено соглашение о взаимодействии и перенаправлении получателей бесплатной юридической помощи в системе бесплатной юридической помощи. Соглашение позволит развитию системы бесплатной юридической помощи на базе специализированных организаций.

Допустим, если заявитель пришел за консультацией к специалисту, но попал не «по профилю», то юрисконсульт сможет соориентировать гражданина, в какую из юридических организаций ему лучше обратится.

При этом на бесплатную помощь могут рассчитывать не все, речь идет о малоимущих гражданах, инвалидах, ветеранов ВОВ и некоторых других социальных категорий.
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Сегодня, 09:53
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