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Контрольные органы проверят освоение денег на реконструкцию стадиона «Спартак»
Сегодня, 08:45
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Депутаты Тамбовской городской Думы внесли контрольно-счетной палате города ряд поручений. В том числе было поддержано два предложения депутата Артема Александрова: проверить эффективность расходования бюджетных средств на реконструкцию стадиона «Спартак» и ремонт городских школ.
По мнению контрольно-счетной палаты предложения депутата Артема Александрова имеют актуальный характер и направлены на выявления фактов нерационального использования средств городского бюджета и принятия неотложных мер по их устранению.
При этом в план работы не были включены еще два предложения ор-ганизовать проверку обеспечения сохранности объектов культурного наследия, которые находятся в городской собственности и проверку эффективности работы администрации города Тамбова в рамках сохранения городских лесов.
«То, что работа администрацией города по сохранению лесов прово-дится крайне вяло связано не только с финансовыми проблемами. Многих устраивает ситуация, когда дербанят лес под частные коттеджи олигархов, фактически лес есть, а по документам его нет», - считает Артем Александров.
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