Появляются новые виды мошенничества 0 В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза 0 В Тамбовской области за отчетный период с начала года зарегистрировано 5,8 тыс. новорожденных, это на 428 младенцев меньше в 2018 году, - сообщает Тамбовстат. Умерло – 11432 человек.

В областном центре насмерть сбили пешехода 0 По сообщению очевидцев в западной части города Тамбова в районе остановки «Елецкая» сбили пешехода, - сообщает onlinetambov.ru

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников 0 Директор Тамбовского районного Дома культуры Сергей Ранчин попал под уголовное преследование из-за обвинений в том, что он потратил выделенные на детские утренники деньги на организацию новогоднего корпоратива для сотрудников администрации.

Минфин выявил нецелевое использование бюджетных средств 0 В арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по иску Администрации Тамбовской области (управления сельского хозяйства Тамбовской области) к Минфину России и казначейству о признании незаконным приказа от 22.08.2019 № 465.

Темп роста экономики Тамбовской области снизился в 7 раз 0 Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев в ходе встрече с журналистами рассказал об экономических достижениях Тамбовской области.

В центре Тамбова перевернулась иномарка 0 Вчера в центре Тамбове на пересечение улиц Пролетарская и Карла Маркса столкнулись автомобиль «Приора» и «Рено».

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников 0 И снова сотрудники правоохранительных органов наведались в кабинеты чиновников администрации Тамбовской области.

В Тамбовской области будут развивать сеть организаций оказывающих бесплатную юридическую помощь 0 Заключено соглашение о взаимодействии и перенаправлении получателей бесплатной юридической помощи в системе бесплатной юридической помощи.

Утверждена новая структура администрации города 0 Депутаты утвердили новую структуру администрации города Тамбова.

Депутаты городской Думы обсудили отчет о работе администрации города 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о работе главы и администрации города Тамбова за 2018 год.

В результате ДТП в Тамбове пострадало семь человек, один погиб 0 Вчера вечером на пересечении улиц Астраханская и Советская в городе Тамбове произошло серьезное ДТП.

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС» 0 На заседании рабочей группы по установлению неприятного запаха при администрации города Тамбова были подведены итоги проведенной работы. Для исследования были проведены заборы воздуха в районе очистных сооружений, а также сточных вод.

Ремонтировали, да не доремонтировали участок теплотрассы по ул. Лесная в Тамбове 0 Проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в городе Тамбове наглядно проявились с наступлением морозов. По улице Лесная, где недавно проводили масштабные работы по замене инженерных сетей на прошлой неделе произошел порыв.

Академия футбола стала региональным центром подготовки футболистов 0 На заседании комиссии при президенте Российского футбольного союза было принято решение присвоить академии футбола статус регионального центра подготовки футболистов.

В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого 0 25 ноября после реконструкции был торжественно открыт сквер на площади имени Льва Толстого. Первоначально работы должны были завершить к 1 октября, но сроки пришлось отодвинуть.

Жители по улице Рабочая против размещения перед окнами общепита 0 В районе жилого дома № 8 по улице Рабочая в Тамбове планируют открыть заведение общественного питания. Известно, что данный объект является собственностью некоего предпринимателя Березина, а с некоторых пор и право собственности на земельный участок.

Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой 0 Несмотря на то, что в администрации Тамбовской области есть отдел исследования общественного мнения, ежегодно чиновники заказывают на стороне политологические и социологические исследования. Например, в текущем году на эти работы будет израсходовано почти 2 млн бюджетных рублей.