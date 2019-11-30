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Появляются новые виды мошенничества
Сегодня, 08:31
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В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества. Как правило, доверчивых граждан обманывают через интернет и по звонкам на сотовые телефоны при этом появляются новые виды мошенничества и приемы украсть ваши деньги.
Одним из самых популярных способов развода является звонок мошенника под видом сотрудника банка, который просит назвать кодовые данные, чтобы получить доступ к карте. Сотрудники правопорядка просят не сообщать незнакомым людям код безопасности, пароли и другие реквизиты своей банковской карты даже сотрудникам кредитной организации.
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