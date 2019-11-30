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» » Появляются новые виды мошенничества

Появляются новые виды мошенничества

Сегодня, 08:31
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Появляются новые виды мошенничества В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества. Как правило, доверчивых граждан обманывают через интернет и по звонкам на сотовые телефоны при этом появляются новые виды мошенничества и приемы украсть ваши деньги.

Одним из самых популярных способов развода является звонок мошенника под видом сотрудника банка, который просит назвать кодовые данные, чтобы получить доступ к карте. Сотрудники правопорядка просят не сообщать незнакомым людям код безопасности, пароли и другие реквизиты своей банковской карты даже сотрудникам кредитной организации.
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Появляются новые виды мошенничества

Сегодня, 08:31
0
В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза

Вчера, 07:42
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В Тамбовской области за отчетный период с начала года зарегистрировано 5,8 тыс. новорожденных, это на 428 младенцев меньше в 2018 году, - сообщает Тамбовстат. Умерло – 11432 человек.

В областном центре насмерть сбили пешехода

Вчера, 07:30
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Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

30 ноября 2019
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Директор Тамбовского районного Дома культуры Сергей Ранчин попал под уголовное преследование из-за обвинений в том, что он потратил выделенные на детские утренники деньги на организацию новогоднего корпоратива для сотрудников администрации.

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29 ноября 2019
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29 ноября 2019
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29 ноября 2019
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Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

29 ноября 2019
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И снова сотрудники правоохранительных органов наведались в кабинеты чиновников администрации Тамбовской области.

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28 ноября 2019
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Утверждена новая структура администрации города

28 ноября 2019
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Депутаты городской Думы обсудили отчет о работе администрации города

28 ноября 2019
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Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о работе главы и администрации города Тамбова за 2018 год.

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27 ноября 2019
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Вчера вечером на пересечении улиц Астраханская и Советская в городе Тамбове произошло серьезное ДТП.

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

27 ноября 2019
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На заседании рабочей группы по установлению неприятного запаха при администрации города Тамбова были подведены итоги проведенной работы. Для исследования были проведены заборы воздуха в районе очистных сооружений, а также сточных вод.

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Проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в городе Тамбове наглядно проявились с наступлением морозов. По улице Лесная, где недавно проводили масштабные работы по замене инженерных сетей на прошлой неделе произошел порыв.

Академия футбола стала региональным центром подготовки футболистов

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26 ноября 2019
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25 ноября после реконструкции был торжественно открыт сквер на площади имени Льва Толстого. Первоначально работы должны были завершить к 1 октября, но сроки пришлось отодвинуть.

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Несмотря на то, что в администрации Тамбовской области есть отдел исследования общественного мнения, ежегодно чиновники заказывают на стороне политологические и социологические исследования. Например, в текущем году на эти работы будет израсходовано почти 2 млн бюджетных рублей.

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В Тамбовской области некоторым врачам-специалистам не выплатили положенный 1 млн рублей по программе «Земский доктор». О подобной ситуации сообщают губернатору Александру Никитину специалисты из Моршанска, Котовска, Сосновского района.
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