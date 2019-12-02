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В рамках нацпроекта в Тамбове отремонтируют участок ул. Советская
Сегодня, 09:25
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В рамках национального проекта в Тамбове в 2020 году отремонтируют участок улицы Советская, от Красноармейской до Максима Горького. В нормативное состояние приведут 2,4 километра дорожного полотна.
Особое внимание будет уделено и ремонту парковочных карманов, замене бордюров. На площади более 30 тысяч квадратных метров уложат пешеходные дорожки. На отдельных участках установят новые светофорные объекты. Важно, что работы проведут без перекрытия дорожного движения.
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